شقيقة نجم تشيلسي تثير جدلا واسعا بتصرف "غير رياضي" خلال لقاء إنجلترا ونيجيريا (فيديو)

أثارت لاعبة منتخب إنجلترا لورين جيمس شقيقة ريس جيمس نجم تشيلسي جدلا واسعا بتصرفها مع لاعبة نيجيرية خلال مباراة منتخبيهما يوم الاثنين، في ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

وأظهرت لقطات مصورة تعمد لورين، إيذاء منافستها النيجيرية ميشال ألوزي في الدقيقة 84، عندما سقطت الأخيرة على أرض الملعب بعد احتكاك مع نظيرتها الإنجليزية.

🎥| لقطة طرد الإنجليزية لورين جيمس اليوم أمام نيجيريا!

pic.twitter.com/0ewYX2jBt5 — كرة القدم النسائية | (@WFootballAr) August 7, 2023

EITA, se a Lauren James fosse uma jogadora de uma seleção latina ou africana sendo expulsa num lance desse 🤫pic.twitter.com/lMbBVMYtm2 — Luis Fernando Filho (@luisfernanfilho) August 7, 2023

ورصدت الكاميرات لورين وهي تدوس بشكل متعمد على ظهر ألوزي.

Lauren James is sent off after stamping on Michelle Alozie 😬 pic.twitter.com/GstZPvBKea — B/R Football (@brfootball) August 7, 2023

وعادت حكمة المباراة لتقنية "الفار" لمراجعة هذه الحالة، قبل أن تشهر البطاقة الحمراء بوجه اللاعبة الإنجليزية.

المصدر: .bleacherreport.com