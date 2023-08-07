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شقيقة نجم تشيلسي تثير جدلا واسعا بتصرف "غير رياضي" خلال لقاء إنجلترا ونيجيريا (فيديو)

الرياضة

شقيقة نجم تشيلسي تثير جدلا واسعا بتصرف
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أثارت لاعبة منتخب إنجلترا لورين جيمس شقيقة ريس جيمس نجم تشيلسي جدلا واسعا بتصرفها مع لاعبة نيجيرية خلال مباراة منتخبيهما يوم الاثنين، في ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

وأظهرت لقطات مصورة تعمد لورين، إيذاء منافستها النيجيرية ميشال ألوزي في الدقيقة 84، عندما سقطت الأخيرة على أرض الملعب بعد احتكاك مع نظيرتها الإنجليزية.

ورصدت الكاميرات لورين وهي تدوس بشكل متعمد على ظهر ألوزي.

وعادت حكمة المباراة لتقنية "الفار" لمراجعة هذه الحالة، قبل أن تشهر البطاقة الحمراء بوجه اللاعبة الإنجليزية.

المصدر: .bleacherreport.com

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