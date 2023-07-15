بلاغ من الأهلي المصري إلى النائب العام ضد ميدو

تقدم أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق والإعلامي بقناة ناديه، وجمال جبر، مدير الإعلام بالنادي الأحمر، ببلاغين إلى النائب العام ضد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق.

وجاء في البلاغين أن ميدو نشر أخبارا كاذبة ووجه اتهامات باطلة لحسني وجبر، عبر حسابه على "تويتر"، بهدف الإساءة والتشويه، لأغراض تتنافى مع المبادئ والأخلاقيات.

أسامة حسني وجمال جبر يتقدمان ببلاغين للنائب العام ضد أحمد حسام ميدو.#التريند#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/PtRMSdL6Fw — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) July 15, 2023

وجاء في البلاغين أيضا اللذين تقدم بهما محامي الأهلي محمد عثمان، أن ميدو خرج عن القواعد الأخلاقية دون سند أو دليل ولأسباب شخصية، وحاول أن يستثمر كتاباته ووجه اتهامات لا أساس لها من الصحة، لإثارة الفتنة بين المنتمين للأهلي والزمالك، في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن إلى التكاتف ووحدة الصف.

وأردف: "وطالب الثنائي أسامة حسني وجمال جبر بتطبيق القانون بحق ميدو لإيقاف مثل هذه التجاوزات والأكاذيب، والتي تتسبب في الاحتقان وإثارة المشاكل في الشارع الكروي".

وكان ميدو، قد هاجم حسني وجبر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قائلا إن الثنائي لهما علاقات وثيقة بـ"الألتراس"، قبل أن يقوم بحذف تغريداته، يوم السبت.

المصدر: قناة النادي الأهلي