الدوري الروسي.. تسيسكا موسكو يعود لسكة الانتصارات من بوابة كريليا

أوقف نادي تسيسكا موسكو سلسلة من ثلاث خسائر متتالية وحقق فوزا ثمينا على ضيفه كريليا سوفيتوف في مباراة جمعتهما يوم الأحد لحساب الأسبوع الـ19 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أنطون زابولوتني، وإيفان أوبلياكوف، وفيودر تشالوف، وويليان أهداف تسيسكا في الدقائق 24، و26، 42، و75 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع تسيسكا رصيده إلى 32 نقطة ليقفز إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

أما كريليا فقد توقف رصيده عند 20 نقطة في المرتبة الـ11.

المصدر: sport-express.ru