الزمالك يصطدم برفاق رونالدو.. قرعة البطولة العربية تسفر عن مواجهات قوية
أجريت مساء يوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، قرعة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية)، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.
وأسفرت قرعة الدور التمهيدي عن المباريات التالية:
- الجيش الملكي المغربي × الاتحاد الليبي
- الشباب السعودي × القوة الجوية العراقي
- الصفاقسي التونسي × قطر القطري
- طلائع الجيش المصري × أهلي طرابلس الليبي
- الاتحاد المنستيري التونسي × فحمان اليمني
- شبيبة الساورة الجزائري × الكويت الكويتي
- الوحدة الإماراتي × البرج اللبناني
- النهضة العماني × شباب الخليل الفلسطيني
- السيب العماني × المحرق البحريني
- شباب الأردن الأردني × نواذيبو الموريتاني
- تشرين السوري × المريخ السوداني
- المنامة البحريني × الهلال السوداني
أما قرعة دور المجموعات فجاءت كالتالي:
المجموعة الأولى: الترجي التونسي - الاتحاد السعودي - المتأهل الثالث من الدور الأول - الشرطة العراقي.
المجموعة الثانية: السد القطري - الوداد المغربي - المتأهل الرابع من الدور الأول - الهلال السعودي.
المجموعة الثالثة: الزمالك المصري - المتأهل الخامس من الدور الأول - النصر السعودي (الذي يضم في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو)- المتأهل الثاني من الدور الأول.
المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري - الرجاء المغربي - المتأهل السادس من الدور الأول - المتأهل الأول من الدور الأول.
وكان نادي الرجاء المغربي آخر الفائزين بلقب البطولة العربية في أغسطس 2021، على حساب نادي اتحاد جدة السعودي.
المصدر: وكالات