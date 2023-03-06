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الزمالك يصطدم برفاق رونالدو.. قرعة البطولة العربية تسفر عن مواجهات قوية

الرياضة

الزمالك يصطدم برفاق رونالدو.. قرعة البطولة العربية تسفر عن مواجهات قوية
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أجريت مساء يوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، قرعة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية)، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي عن المباريات التالية:

- الجيش الملكي المغربي × الاتحاد الليبي

- الشباب السعودي × القوة الجوية العراقي

- الصفاقسي التونسي × قطر القطري

- طلائع الجيش المصري × أهلي طرابلس الليبي

- الاتحاد المنستيري التونسي × فحمان اليمني

- شبيبة الساورة الجزائري × الكويت الكويتي

- الوحدة الإماراتي × البرج اللبناني

- النهضة العماني × شباب الخليل الفلسطيني

- السيب العماني × المحرق البحريني

- شباب الأردن الأردني × نواذيبو الموريتاني

- تشرين السوري × المريخ السوداني

- المنامة البحريني × الهلال السوداني

أما قرعة دور المجموعات فجاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الترجي التونسي - الاتحاد السعودي - المتأهل الثالث من الدور الأول - الشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: السد القطري - الوداد المغربي -  المتأهل الرابع من الدور الأول - الهلال السعودي.

المجموعة الثالثة: الزمالك المصري - المتأهل الخامس من الدور الأول - النصر السعودي (الذي يضم في صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو)- المتأهل الثاني من الدور الأول.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري - الرجاء المغربي - المتأهل السادس من الدور الأول - المتأهل الأول من الدور الأول.

وكان نادي الرجاء المغربي آخر الفائزين بلقب البطولة العربية في أغسطس 2021، على حساب نادي اتحاد جدة السعودي.

المصدر: وكالات

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