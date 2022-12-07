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رئيس حكومة لبنان يهنئ المغرب بـ"الفوز التاريخي"

الرياضة

رئيس حكومة لبنان يهنئ المغرب بـ
AFP
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هنأ نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، المنتخب المغربي بفوزه "التاريخي" على حساب إسبانيا بركلات الترجيح 3-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.

وكتب ميقاتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏نهنئ فريق المغرب بتأهله للدور ربع النهائي من المونديال".

وتابع: "مبروك وعقبال الفوز النهائي".

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وعلى صعيد آخر، فقد هنأ نادي الأنصار اللبناني المنتخب المغربي والجماهير المغربية، بالإضافة إلى نادي النجمة الذي هنأ الشعب العربي والمغربي بفوز أسود الأطلس.

ويعد هذا التأهل للدور ربع النهائي الأول من نوعه في تاريخ المنتخبات العربية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب نظيره البرتغالي في ربع نهائي البطولة يوم السبت المقبل.

المصدر: twitter/najib_mikati

مونديال قطر

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