رئيس حكومة لبنان يهنئ المغرب بـ"الفوز التاريخي"

هنأ نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، المنتخب المغربي بفوزه "التاريخي" على حساب إسبانيا بركلات الترجيح 3-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.

وكتب ميقاتي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏نهنئ فريق المغرب بتأهله للدور ربع النهائي من المونديال".



وتابع: "مبروك وعقبال الفوز النهائي".

نهنئ فريق المغرب بتأهله للدور ربع النهائي من المونديال .مبروك وعقبال الفوز النهائي#منتخب_المغرب#مونديال_قطر_2022 — Najib Mikati (@Najib_Mikati) December 6, 2022

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وعلى صعيد آخر، فقد هنأ نادي الأنصار اللبناني المنتخب المغربي والجماهير المغربية، بالإضافة إلى نادي النجمة الذي هنأ الشعب العربي والمغربي بفوز أسود الأطلس.

ويعد هذا التأهل للدور ربع النهائي الأول من نوعه في تاريخ المنتخبات العربية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب نظيره البرتغالي في ربع نهائي البطولة يوم السبت المقبل.

المصدر: twitter/najib_mikati