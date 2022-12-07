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مبابي يحتفي بنجم المغرب بعد إقصاء إسبانيا من "مونديال قطر 2022" (صورة)

الرياضة

مبابي يحتفي بنجم المغرب بعد إقصاء إسبانيا من
AP
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احتفل النجم الفرنسي كيليان مبابي بتأهل منتخب المغرب لدور ربع نهائي كأس العالم "قطر 2022" لأول مرة في تاريخ "أسود الأطلس"، بعد إقصاء إسبانيا بركلات الترجيح أمس الثلاثاء.

وهنأ مبابي زميله في باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب، الذي سجل الركلة الحاسمة والتي أعلنت فوز الأسود وتأهلهم لربع النهائي.

ونشر كيليان مبابي عبر حسابه على "تويتر" تغريدة، أرفقها بعدد من الرموز التعبيرية: تاج الملك والقلب والبطريق، في إشارة لاحتفال حكيمي بعد تسجيل الركلة الحاسمة.

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كما نشر نجم منتخب فرنسا صورة أخرى تجمعه بأشرف حكيمي خلال زيارته لمقر إقامة المنتخب المغربي في الدوحة.

وينتظر منتخب المغرب الفائز من مواجهة البرتغال وسويسرا، بينما يستعد مبابي مع زملائه في منتخب فرنسا لصدام قوي ضد إنجلترا.

المصدر:twitter/KMbappe

مونديال قطر

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