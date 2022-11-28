بالفيديو.. كورتوا كاد أن يكسر يده عقب الخسارة أمام المغرب

التقطت الكاميرات لقطات خروج حارس بلجيكا ونجم ريال مدريد تيبو كورتوا "الغاضب" عقب الهزيمة أمام المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022.

وتعرضت بلجيكا للهزيمة بهدفين دون رد أمام "أسود الأطلس" ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة للمونديال الأحد.

الجمهور المناصر لبلجيكا وجه اللوم إلى حارس مرمى ريال مدريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهما إياه بالتسبب في خسارة "الشياطين الحمر" أمام المغرب، وحملته مسؤولية الهدف الأول بشكل كبير.

وأظهرت اللقطات كورتوا وهو غاضب بشدة أثناء مغادرة ملعب المباراة عقب اللقاء، وقام بضرب دكة التحكيم بقبضة يده بشكل عنيف.

Thibaut Courtois was HEATED after Belgium’s 2-0 loss to Morocco 😮



(via @Saadalshatri_) pic.twitter.com/cxnq7o0H80 — ESPN FC (@ESPNFC) November 27, 2022

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وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي المشهد للسخرية من حارس مرمى تشيلسي السابق، وآخرون تعجبوا من تصنيفه كأفضل حارس في العالم.

يذكر أن بلجيكا أصبحت في موقف معقد فيما يخص التأهل للدور المقبل، إذ تملك ثلاث نقاط فقط من مباراتين، وتلعب في اللقاء الأخير ضد كرواتيا.

فيما يلعب المنتخب المغربي في الجولة الثالثة الأخيرة مع كندا الخميس المقبل.

المصدر: "وسائل إعلام"