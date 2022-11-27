5 سيناريوهات لتأهل المغرب لدور الـ16 في مونديال قطر

انتهت مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة في مونديال قطر، بفوز تاريخي للمغرب على بلجيكا 2-0 وعريض لكرواتيا على كندا 4-1.

ويتصدر المنتخب الكرواتي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط (3+ أهداف) متقدما بفارق الأهداف على المغرب (+هدفين)، الذي يملك في رصيده أربع نقاط أيضا، فيما تحتل بلجيكا (-1) المركز الثالث مع ثلاث نقاط وكندا (-4) المرتبة الرابعة الأخيرة بدون رصيد من النقاط.

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ويلعب المنتخب المغربي في الجولة الثالثة الأخيرة مع كندا الخميس المقبل، فيما تتواجه كرواتيا وبلجيكا في ذات اليوم وفي نفس التوقيت، الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينيتش.

- سيناريوهات تأهل المغرب

1- المغرب سيتأهل مباشرة في حال فوزه على كندا بغض النظر عن نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا.

2- المغرب سيتأهل في حال تعادله مع كندا بغض النظر عن نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا.

3- المغرب سيتأهل حتى في حال خسارته أمام كندا لكن شريطة فوز كرواتيا على بلجيكا.

4- المغرب سيتأهل حتى في حال خسارته أمام كندا بفارق هدف أو هدفين، لكن شريطة تعادل بلجيكا مع كرواتيا.

5- وهناك سيناريو خامس معقد، حيث سيتأهل المنتخب المغربي في حال خسارته أمام كندا بهدف وفوز بلجيكا على كرواتيا بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر .

المصدر: RT