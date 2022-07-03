التونسية أنس تصعد لربع نهائي ويمبلدون

تأهلت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا إلى الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون للتنس ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على البلجيكية أليسي ميرتينز المصنفة 31.

واحتاجت أنس، إلى ساعة واحدة و48 دقيقة لتخطي عقبة اللاعبة البلجيكية بالفوز عليها بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-4.

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🇹🇳 @Ons_Jabeur is yet to drop a set and is into back-to-back #Wimbledon quarterfinals! pic.twitter.com/RDNAty3pNW — wta (@WTA) July 3, 2022

وضربت النجمة التونسية موعدا في ربع النهائي مع التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة 66 عالميا، التي تأهلت على حساب الفرنسية كارولين غارسيا (7-5 و6-2).

وستكون الفرصة مواتية لأنس لتحقيق أفضل إنجاز لها في البطولات الأربع الكبرى من خلال الفوز على بوزكوفا والتأهل لنصف نهائي ويمبلدون.

وكانت أنس، المتوجة مؤخرا بلقب دورة برلين على الملاعب العشبية، بلغت الدور ربع النهائي في ويمبلدون العام الماضي وهي أفضل نتيجة لها في البطولات الأربع الكبرى إلى جانب بلوغها الدور ذاته في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020.

المصدر: RT