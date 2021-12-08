بثلاث كلمات.. ليفربول يتغنى بصلاح بعد تألقه في لقاء ميلان (صورة)

واصل نادي ليفربول، الإشادة بنجمه المصري محمد صلاح، الذي يقدم أداء مبهرا هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وعقب فوز ليفربول على مضيفه ميلان 2-1، أمس الثلاثاء، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في مباراة شهدت تألق صلاح بتسجيله الهدف الأول لفريقه، نشر حساب "الريدز" تغريدة على "تويتر"، تحتفي بتوهج الفرعون المصري.

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وشارك الحساب صورة لصلاح أثناء تسديده الكرة في شباك ميلان، وعلق عليها بثلاث كلمات: "المزيد من المتعة الملكية".

المزيد من المتعة الملكية 👑❤️ pic.twitter.com/4Xn1z4BTrd — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 7, 2021

وأرفق الحساب، التغريد بقلب للدلالة على حب صلاح، وتاج في إشارة إلى لقب الملك الذي يشتهر به النجم المصري.

وكان صلاح، حقق إنجازا تاريخيا في لقاء ميلان، حيث بات أول لاعب من ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر لخمسة مواسم متتالية مع الفريق في مختلف البطولات، منذ الأسطورة إيان راش، الذي حقق ذلك لستة مواسم متتالية من 1981 حتى 1987.

5 - Mo Salah is the first player to score 20+ goals in five consecutive seasons for Liverpool in all competitions since Ian Rush from 1981-82 to 1986-87 (six in a row). Famous. pic.twitter.com/dQSH9vHaAn — OptaJoe (@OptaJoe) December 7, 2021

وسجل النجم المصري أكثر من 20 هدفا في جميع المسابقات في كل موسم، منذ انضمامه إلى ليفربول في العام 2017.

المصدر: حساب نادي ليفربول