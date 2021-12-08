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بثلاث كلمات.. ليفربول يتغنى بصلاح بعد تألقه في لقاء ميلان (صورة)

الرياضة

بثلاث كلمات.. ليفربول يتغنى بصلاح بعد تألقه في لقاء ميلان (صورة)
Reuters
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واصل نادي ليفربول، الإشادة بنجمه المصري محمد صلاح، الذي يقدم أداء مبهرا هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وعقب فوز ليفربول على مضيفه ميلان 2-1، أمس الثلاثاء، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في مباراة شهدت تألق صلاح بتسجيله الهدف الأول لفريقه، نشر حساب "الريدز" تغريدة على "تويتر"، تحتفي بتوهج الفرعون المصري.

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وشارك الحساب صورة لصلاح أثناء تسديده الكرة في شباك ميلان، وعلق عليها بثلاث كلمات: "المزيد من المتعة الملكية".

وأرفق الحساب، التغريد بقلب للدلالة على حب صلاح، وتاج في إشارة إلى لقب الملك الذي يشتهر به النجم المصري.

وكان صلاح، حقق إنجازا تاريخيا في لقاء ميلان، حيث بات أول لاعب من ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر لخمسة مواسم متتالية مع الفريق في مختلف البطولات، منذ الأسطورة إيان راش، الذي حقق ذلك لستة مواسم متتالية من 1981 حتى 1987.

وسجل النجم المصري أكثر من 20 هدفا في جميع المسابقات في كل موسم، منذ انضمامه إلى ليفربول في العام 2017.

المصدر: حساب نادي ليفربول

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