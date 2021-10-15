التونسية أنس جابر تصبح أول عربية بين المصنفات العشر الأوليات على العالم (فيديو)

أعلن اتحاد اللاعبات المحترفات للتنس، أن التونسية، أنس جابر، أصبحت أول لاعبة عربية تتقدم بين أول عشر مصنفات على العالم بعد بلوغها الدور قبل النهائي لبطولة إنديان ويلز.

وتأهلت النجمة التونسية إلى المربع الذهبي لبطولة إنديان ويلز، بفوزها اليوم الجمعة على الإستونية أنيت كونتافيت، بنتيجة 7-5، و6-3.

𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐂 𝐖𝐈𝐍



🇹🇳 @Ons_Jabeur fights her way into the biggest semifinal of her career by defeating Kontaveit in straight sets! 💪#BNPPO21pic.twitter.com/TW2NzgIcSa — wta (@WTA) October 15, 2021

وحصدت أنس، البالغ عمرها 27 عاما، خمس من 12 نقطة لكسر إرسال منافستها الإستونية لتحقق انتصارها الـ 48 هذا الموسم، وهو أكثر من أي لاعبة أخرى في بطولات المحترفات.

وقالت أنس بعد المباراة: "الحلم أصبح حقيقة. هذا أمر كنت أريده... منذ أن كنت أبلغ 16 عاما.. الدخول بين أول عشر مصنفات مجرد بداية. أعلم أنني استحق هذا المكان منذ فترة طويلة. لكنني أرغب في إثبات أنني استحق الوجود في هذه المكانة".

وأشارت أنس، التي ستواجه الإسبانية باولو بادوسا في الدور قبل النهائي في إنديان ويلز، إلى أنها واجهت العديد من العوائق في مسيرتها بسبب خلفيتها.

وأضافت: "رفض الرعاة التعامل معي بسبب المكان الذي أتيت منه، وهذا ليس عدلا. لم أفهم السبب من قبل وتقبلته. أنا فخورة بما أنا عليه الآن وعدم اعتمادي على الآخرين.. ربما مر الجميع بمسيرة صعبة. لا أقول إنني واجهت الظروف الأصعب".

وكانت أنس بلغت نهائي بطولة شيكاغو في وقت سابق من الشهر الحالي، كما أصبحت أول لاعبة عربية تفوز بلقب في بطولات المحترفات عندما نالت لقب برمنغهام في يونيو الماضي.

المصدر: رويترز