إيقاف لاعب كرة قدم ألماني بسبب إهانات عنصرية

تعرض لاعب كرة القدم الألماني دينيس إردمان لعقوبة الإيقاف لمدة 8 أسابيع، بعد ثبوت تهمة الإساءة العنصرية عليه ضد لاعبين منافسين خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة المحلي.

واتهم لاعبو فريق ماغديبورغ إردمان باستخدام إهانات عنصرية عندما لعب ضدهم مع فريق ساربروكن الشهر الماضي.

وقال ستيفان أوبرهولز، الذي ترأس جلسة تأديبية اليوم الاثنين: "لا يتسامح (الاتحاد الألماني لكرة القدم) مع أي شكل من أشكال العنصرية والتمييز في ملاعبه ويبعث برسالة واضحة هنا.. لذلك كان لا بد من فرض عقوبة صارمة".

غاب إردمان بالفعل عن مباراتين أثناء إيقافه مؤقتا قبل الجلسة، وهذه الفترة من الإيقاف المؤقت سوف تحتسب ضمن عقوبته.

ونفى دينيس إردمان المدافع البالغ من العمر 30 عاما ارتكاب أي مخالفة، بينما أشار فريقه ساربروكن إلى أنه يعتزم استئناف الحكم.

المصدر: (أ ب)