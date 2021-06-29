رسميا.. اليوناني جونياس مدربا لفريق بيراميدز المصري

أعلن نادي بيراميدز المصري اليوم الثلاثاء تعيين اليوناني تاكيس جونياس مدربا للفريق خلفا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا الذي قرر النادي الاستغناء عن خدماته في وقت سابق اليوم.

وعقد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة مع المدرب الجديد قبل قيادته للمران الأول مع الفريق بملعب الدفاع الجوي الرئيسي، وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة قبل 48 ساعة من مواجهة الأهلي، يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

رحبوا معنا بالمدير الفني الجديد للفريق الأول.. تاكيس جونياس 🇬🇷 ⚽️#بيراميدزpic.twitter.com/lj1m1UxPzc — Pyramids FC (@pyramidsfc) June 29, 2021

قررت إدارة نادي #بيراميدز توجيه الشكر للمدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني، بعد الفترة التي قضاها في قيادة الفريق. ونتمنى له التوفيق فيما هو قادم خلال الفترة المقبلة. pic.twitter.com/m60HxTQ61p — Pyramids FC (@pyramidsfc) June 29, 2021

وكان أروابارينا المقال والبالغ 45 عاما، قد تولى قيادة بيراميدز مطلع الموسم الحالي، بعد تجارب تدريبية مع بوكا جونيورز الأرجنتيني، وناسيونال الأوروغوياني، بجانب شباب الأهلي دبي والوصل بالدوري الإماراتي، والريان القطري.

أما جونياس فقد سبق له تدريب وادي دجلة المصري في الفترة بين يوليو 2018 و11 فبراير الماضي، ونجح في إبقائه في الدوري الممتاز، كما سبق له قيادة إرغوتيليس اليوناني.

المصدر: pyramidsfc/twitter