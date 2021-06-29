 
مباشر

رسميا.. اليوناني جونياس مدربا لفريق بيراميدز المصري

الرياضة

رسميا.. اليوناني جونياس مدربا لفريق بيراميدز المصري
pyramidsfc/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qq0g

أعلن نادي بيراميدز المصري اليوم الثلاثاء تعيين اليوناني تاكيس جونياس مدربا للفريق خلفا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا الذي قرر النادي الاستغناء عن خدماته في وقت سابق اليوم.

وعقد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة مع المدرب الجديد قبل قيادته للمران الأول مع الفريق بملعب الدفاع الجوي الرئيسي، وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة قبل 48 ساعة من مواجهة الأهلي، يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان أروابارينا المقال والبالغ 45 عاما، قد تولى قيادة بيراميدز مطلع الموسم الحالي، بعد تجارب تدريبية مع بوكا جونيورز الأرجنتيني، وناسيونال الأوروغوياني، بجانب شباب الأهلي دبي والوصل بالدوري الإماراتي، والريان القطري.

أما جونياس فقد سبق له تدريب وادي دجلة المصري في الفترة بين يوليو 2018 و11 فبراير الماضي، ونجح في إبقائه في الدوري الممتاز، كما سبق له قيادة إرغوتيليس اليوناني.

المصدر: pyramidsfc/twitter

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا