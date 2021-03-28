مدرب منتخب إنجلترا يدعو لاعبيه للاقتداء بتييري هنري

قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا، إنه يتعين على لاعبيه التفكير في الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي مثلما فعل لاعب منتخب فرنسا السابق تييري هنري تجنبا للتعرض للإساءة.

وأغلق هنري حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي احتجاجا على الإساءات العنصرية التي تأتي عبر هذه المواقع وعلى عدم قيام المسؤولين عن هذه المواقع بمحاسبة مرتكبي الإساءات.

Gareth Southgate getting ready to play 5 at the back against San Marino tonight pic.twitter.com/bcPZedfNzJ — ODDSbible (@ODDSbible) March 25, 2021

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وقال ساوثغيت إنه يؤيد قرار هنري، لكنه في نفس الوقت لن يمنع لاعبيه من استخدام هذه المواقع خلال بطولة أوروبا المقبلة في يونيو 2021.

وقال مدرب إنجلترا: "أعتقد أنه يتعين على جميع اللاعبين وعلى جميع لاعبي المستوى الأول المعرضين للتعرض لمثل هذه الإساءات التفكير في هذا الأمر‭ ‬(ترك وسائل التواصل)".

وأضاف ساوثغيت أن كل من يتعرض لمثل هذه الإساءات عليه إعادة النظر في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سلطات كرة القدم الإنجليزية الشهر الماضي إن "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" أصبحت "ملاذا للإساءة" وحثت شركات التواصل الاجتماعي على معالجة المشكلة في أعقاب رسائل عنصرية استهدفت عددا من اللاعبين.

المصدر: "رويترز"