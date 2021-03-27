المنتخب الإنجليزي يخسر جهود نجميه

لن يتمكن مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغايت من الاعتماد على مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وجناح أرسنال بوكايو ساكا في المباراتين المقبلتين في تصفيات مونديال 2022.

يأتي ذلك بسبب الإصابة التي جعلت راشفورد وساكا خارج تشكيلة "الأسود الثلاثة".

وبدأت إنجلترا حملتها نحو نهائيات المونديال القطري بقوة من خلال الفوز على المتواضعة سان مارينو 5-0 الخميس على ملعب "ويمبلي" في لندن بغياب راشفورد وساكا اللذين باتا أيضا خارج الحسابات لمباراتي الأحد والأربعاء ضد ألبانيا وبولندا تواليا.

Marcus Rashford and Bukayo Saka have pulled out of the England squad with injury 🤕 pic.twitter.com/3KUzHZEg38 — Goal (@goal) March 26, 2021

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان إن "ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا لن يلعبا دورا في المباراتين المقبلتين في تصفيات كأس العالم 2022"، كاشفا أن راشفورد انضم إلى معسكر المنتخب وهو "يعاني من إصابة أبعدته من الفوز 5-0 ضد سان مارينو، وبعد تقييم إضافي، اتخذ القرار بأنه سيواصل عملية تعافيه مع مانشستر يونايتد".

أما بالنسبة لساكا، فهو "بقي في أرسنال من أجل المزيد من تقييم للمشكلة القائمة مع الأمل بأن ينضم الى الأسود الثلاثة (في المباريات الثلاث)، لكن الآن لن يكون متوفرا لمباراتي ألبانيا وبولندا".

وستكون المباراتان المقبلتان الأخيرتين لإنجلترا قبل أن يعلن ساوثغايت عن التشكيلة التي ستخوض كأس أوروبا الصيف المقبل.

وخاض ساكا (19 عاما) مباراته الأولى بقميص المنتخب الأول في أكتوبر الماضي ضد ويلز وخاض بعدها ثلاث مباريات أخرى، فيما اكتفى راشفورد (23 عاما) بمشاركتين في المباريات الثماني التي خاضتها بلاده في 2020، وتعرض الآن لإصابة في القدم أبعدته عن هذه المباريات الثلاث بعدما أبقته أيضا بعيدا عن فريقه يونايتد في الخسارة أمام ليستر سيتي في ربع نهائي الكأس المحلية.

المصدر: "أ ف ب"