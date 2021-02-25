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رسميا.. نجم أياكس أمستردام ينضم إلى سبارتاك موسكو (فيديو وصور)

الرياضة

رسميا.. نجم أياكس أمستردام ينضم إلى سبارتاك موسكو (فيديو وصور)
fcsm_eng/twitter
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أعلن نادي سبارتاك موسكو اليوم الخميس في بيان رسمي التعاقد مع الدولي الهولندي كوينسي بروميس نجم أياكس أمستردام البالغ 29 عاما حتى صيف عام 2024.

وسيلعب النجم الهولندي بالقميص رقم 24 مع فريق العاصمة الروسية.

ووصل بروميس إلى موسكو أمس الأربعاء وتجاوز الفحوص الطبية بنجاح.

وسبق للاعب الهولندي اللعب مع سبارتاك بين عامي 2014 و2018 وحقق مع نادي العاصمة الروسية لقبي الدوري وكأس السوبر، قبل انتقاله إلى إشبيلية الإسباني وبعدها إلى أياكس عام 2019 الذي كان يرتبط معه بعقد لغاية 30 يونيو 2024.

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من جهته، أعلن نادي أياكس أمستردام رحيل كوينسي عن النادي للانضمام إلى سبارتاك مقابل 8.5 مليون يورو بالإضافة إلى مليونين ونصف كمتغيرات.

ولعب كوينسي مع أياكس في 53 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 22 هدفا.

يذكر أن كوينسي مثل المنتخب الهولندي في 47 مناسبة سجل خلالها سبعة أهداف.

المصدر: RT

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