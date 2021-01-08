بوكيتينو يوجه رسالة تحذيرية لمبابي

وجه المدرب ماوريسيو بوكيتينو، رسالة تحذيرية للاعبه الفرنسي كيليان مبابي، بعد التعادل المخيب لباريس سان جيرمان مع سانت إيتيان 1-1 في الدوري الفرنسي، في أول مباراة للمدرب الأرجنتيني.

وقال بوكيتينو (48 عاما)، إن المهاجم الدولي الفرنسي مبابي بحاجة للتحسن.

وأضاف المدرب الأرجنتيني عن كيليان مبابي الذي يرتبط اسمه بالانتقال إلى أندية عدة: "كيليان بحاجة إلى التحسن مثل أي شخص آخر، يجب أن يشعر بخيبة أمل لأننا لم نفز (على سانت إيتيان)، ويمكنه دائما القيام بعمل أفضل. ومع ذلك، كان موقفه جيدا. أنا سعيد بما فعله".

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ولا يزال بوكيتينو في طور إيصال أفكاره إلى لاعبي باريس سان جيرمان، بعد تعيينه الأسبوع الماضي على رأس الإدارة الفنية للفريق الباريسي، خلفا للمقال الألماني توماس توخيل، وقد اعترف ماركينيوس، قائد الفريق، أن الأمر سيستغرق وقتا من أجل الوصول إلى النتائج المطلوبة.

وقال المدافع الدولي البرازيلي ماركينيوس في تصريحات للموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان: "تغيرات؟ نعم كانت هناك تغييرات بين أسلوب المدربين، وهذا طبيعي لكن لا يمكنك تغيير كل شيء مرة واحدة".

وأردف: "لقد كان المدرب واضحا معنا منذ البداية، حاولنا التكيف مع فلسفته وأفكاره، مع الحفاظ على هويتنا، شيئا فشيئا، أنا متأكد من أننا سنتحسن وسيأتي الاندماج، وسيضع المدرب فلسفته وسنلعب بشكل أفضل".

وأكمل: "واجهنا خصما قويا (سانت إيتيان) وتسبب لنا في المشاكل، ولكن هذا متوقع في وجود مدرب جديد والوقت المستغرق للتكيف مع فلسفة جديدة، بالإضافة إلى العودة من الإجازات".

وسيعود باريس سان جيرمان إلى اللعب غدا السبت على أرضه أمام بريست، لحساب الأسبوع الـ19 من الدوري الفرنسي، ويعاني الفريق الباريسي من تذبذب في المستوى بحيث يحتل المركز الثاني في الترتيب، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ليون.

المصدر: goal.com