بداية مخيبة لبوكيتينو مع باريس سان جيرمان (فيديو)

استهل المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، مشواره مع باريس سان جيرمان بشكل مخيب، بالتعادل 1-1 مع مضيفه سانت إتيان، أمس الأربعاء، في الأسبوع الـ18 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وافتتح سانت إتيان التسجيل مستغلا خطأ من دفاع فريق العاصمة الفرنسية، عندما وصلت الكرة إلى اللاعب رومان هاموما، الذي أسكنها في الشباك، في الدقيقة 19.

ولكن سان جيرمان لم ينتظر أكثر من ثلاث دقائق لتعديل النتيجة عن طريق الإيطالي مويس كين، الذي تلقى تمريرة في وسط منطقة الجزاء من مواطنه ماركو فيراتي، ليضع الكرة بكل هدوء في المرمى.

وبات سان جيرمان ثانيا بـ36 نقطة، خلف المتصدر ليون، الذي رفع رصيده إلى 39 نقطة بعد فوزه على ضيفه لانس، بنتيجة 3-2.

أما سانت إتيان، فقد رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ14.

الدوري الفرنسي | سانت ايتيان 1 × 0 باريس سان جيرمان | هدف اول سانت ايتيان 👏🏻👏🏻👏🏻 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/6KEW2fBs1e — f 0000000 (@ginnalamas) January 6, 2021

الدوري الفرنسي | سانت ايتيان 1 × 1 باريس سان جيرمان | هدف التعادل باريس عن طريق الايطالي كين اسيست فيراتي HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/6wItuPSAWg — f 0000000 (@ginnalamas) January 6, 2021

وقال بوكيتينو (48 عاما)، الذي تولى مسؤولية تدريب سان جيرمان قبل أربعة أيام فقط خلفا للمدرب المقال الألماني توماس توخيل، بعد المباراة: "بالطبع أشعر بخيبة أمل لأننا، باريس سان جرمان، نريد الفوز".

وأضاف: "أنا سعيد بالجهود التي بذلها اللاعبون، هذه مجرد بداية. علينا أن نتعرف على بعضنا البعض. كان الأمر صعبا لأن فترة التحضير كانت قصيرة جدا. هناك أشياء يجب تحسينها".

المصدر: أ ف ب