ليفربول ممنوع من وضع "الشارة الذهبية" في الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية الأحد، أن ليفربول المتوج بلقب كأس العالم للأندية، السبت، لن يتمكن من وضع الشارة الذهبية (شعار مونديال الأندية) على قميصه في مباريات الدوري الإنجليزي.

ويحق للفائز بلقب مونديال الأندية وضع الشارة الذهبية، على قميصه حتى إعلان الفائز بلقب البطولة في النسخة التالية وفقا لتعليمات "الفيفا"، إلا أن لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز تمنع ليفربول من وضع الشارة الذهبية على قميصه خلال مباريات البطولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق سيضع الشارة على القميص خلال مبارياته في بطولة دوري أبطال أوروبا، وإذا ما أراد ليفربول وضعها في مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، فإن عليه تقديم طلب رسمي بذلك للاتحاد.

وكان جورجيو فاينالدوم، لاعب وسط ليفربول، صرح للموقع الرسمي للنادي: "عندما أتحدث عن كأس العالم مع العائلة والأصدقاء، فإن الجميع يذكر الشارة الذهبية".



وأضاف: "هذا الأمر نريده، لأنه في كل مرة ننظر خلالها إلى القميص، فإننا نتذكر التتويج بكأس العالم للأندية".

Liverpool won't wear golden badge for winning Club World Cup in Premier League | https://t.co/oAtxVIvypRpic.twitter.com/HsvYh7NQoA — Mirror Football (@MirrorFootball) December 22, 2019

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وسيتم تقديم الفريق "الأحمر" وهو يرتدي قمصانا تحمل الشارة الذهبية التي تبلغ قياساتها بطول 78 ملم وعرض 57 ملم في حفل رسمي لاحقا.

وتوج "الريدز" بلقب كأس العالم للأندية 2019 التي استضافتها قطر، بفوزه في المباراة النهائية على فلامينغو البرازيلي 1-0 بعد التمديد، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

المصدر: "ميرور"