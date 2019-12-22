النجوم العرب يسيطرون على الجوائز الفردية في كأس العالم للأندية

فرض النجوم العرب أنفسهم في كأس العالم للأندية التي أقيمت في الدوحة بعدما تمكنوا من السيطرة على لقب "هداف" و"أفضل لاعب" في البطولة العالمية، التي توج فيها ليفربول الإنجليزي بطلا.

وأحرز النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف "الريدز" جائزة أفضل لاعب في البطولة بنسختها الـ16 ليصبح أول عربي ينال الجائزة في البطولة العالمية.

فيما تقاسم النجمان العربيان، الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري، والليبي حمدو الهوني مهاجم الترجي الرياضي التونسي، لقب هداف بطولة كأس العالم للأندية 2019 ، برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما.

الجزائري بغداد بونجاح والليبي حمدو الهوني يعادلان رقم محمد ابو تريكة كأفضل هدافين افارقة لنسخة واحدة من كأس العالم للأندية برصيد 3 اهداف، ويفصلهم هدف عن هداف افريقيا التاريخي في المسابقة ككل. 🔝 👏 pic.twitter.com/n7g2kHzMFC — Africans Got Football (@AGF_football) December 17, 2019

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وجاءت أهداف النجم العربي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري متوزعة على ثلاث مواجهات لعبها مع فريقه في مونديال الأندية، أمام هينغين سبورت، ومونتيري المكسيكي، وفي لقاء تحديد المركز الخامس، الذي ناله الترجي الرياضي التونسي.

أما المهاجم الليبي حمدي الهوني، فتمكن من إحراز ثلاثة أهداف "هاتريك" لصالح نادي الترجي في المباراة التي تمكن فيها بطل دوري أبطال إفريقيا بالموسم الماضي من تحقيق المركز الخامس في المسابقة العالمية.

يذكر أن أسطورة الكرة المصرية ونادي الأهلي، محمد أبو تريكة، قد نال لقب هداف بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان في عام 2006، برصيد ثلاثة أهداف، فيما تشارك قائد خط وسط الاتحاد السعودي السابق، محمد نور، مع عدد من اللاعبين بقائمة هدّافي المسابقة العالمية عام 2005 في اليابان أيضا.

المصدر وكالات