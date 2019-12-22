محمد صلاح يكشف عن أمنيته بعد التتويج بمونديال الأندية

كشف النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول عن رغبته في التتويج ببطولتي الدوري الإنجليزي "البريميرليغ" ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

جاءت تصريحات صلاح عقب فوز "الريدز" في النسخة الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر للمرة الأولى في التاريخ بعدما تغلب في النهائي على فلامينغو البرازيلي بهدف نظيف.

كما بات صلاح أول مصري وعربي ينال جائزة أفضل لاعب في البطولة العالمية.

وعن أهدافه في الفترة المقبلة، قال: "أنا طماع لا نفكر في الدوري فقط نريد الحصول دوري أبطال أوروبا هذا الموسم إلى جانب "البريميرليغ"، نحتاج للتركيز في المباراة المقبلة بالدوري والتفكير في كل مباراة من أجل تحقيق اللقب المحلي".

وشدد هداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتاليين على أنه لا يمكن استبعاد مانشستر سيتي عن المنافسة على لقب الدوري، مذكرا بتقدم ليفربول على السيتي في العام الماضي قبل أن يعود الفريق "الأزرق السماوي" للفوز باللقب، حينما فقد "الريدز" عددا من النقاط بعد سلسلة من التعادلات ليهدي اللقب في النهاية لمنافسه.

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ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة مبتعدا بفارق عشر نقاط كاملة عن ليستر سيتي و11 نقطة عن مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يستأنف ليفربول مشواره في الدوري بمواجهة ليستر سيتي مساء الخميس المقبل في قمة الجولة الـ 19.

وعلى الصعيد الأوروبي، سيواجه ليفربول منافسه أتلتيكو مدريد في دور الـ16 حيث ستقام المباراة الأولى في مدريد، بينما تقام مباراة الإياب في معقل ليفربول ملعب "الأنفيلد".

المصدر: وكالات