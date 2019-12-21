شاهد.. "الفرعون" صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية
AFP Giuseppe CACACE
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حقق المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إنجازا شخصيا جديدا، بعدما ساهم اليوم السبت في تتويج فريقه بلقب كأس العالم للأندية 2019، عقب التغلب على فلامينغو بهدف دون رد.
وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في النسخة الـ16 من البطولة التي استضافتها قطر، بعد المجهود الكبير الذي قدمه في مباراتي "الريدز" أمام مونتيري المكسيكي في نصف النهائي وفلامينغو في النهائي.
شاهد.. تتويج #محمد_صلاح لاعب #ليفربول بلقب أفضل لاعب في #كأس_العالم_للأندية#قطر2019 .. #ClubWC@LFC_Arabicpic.twitter.com/6EhfgbUyRR— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 21, 2019
وأصبح صلاح أول مصري وعربي ينال جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية.
المصدر: وكالات