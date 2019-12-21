 
مباشر
عاجل
مراسلنا: قوات "الجيش الوطني الليبي" تعلن قطر سفينة تركية إلى ميناء رأس الهلال شرقي ليبيا

شاهد.. "الفرعون" صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

الرياضة

شاهد..
AFP Giuseppe CACACE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mxwg

حقق المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إنجازا شخصيا جديدا، بعدما ساهم اليوم السبت في تتويج فريقه بلقب كأس العالم للأندية 2019، عقب التغلب على فلامينغو بهدف دون رد.

وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في النسخة الـ16 من البطولة التي استضافتها قطر، بعد المجهود الكبير الذي قدمه في مباراتي "الريدز" أمام مونتيري المكسيكي في نصف النهائي وفلامينغو في النهائي.

إقرأ المزيد
ليفربول يتوج بكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه على حساب فلامينغو (فيديو)
ليفربول يتوج بكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه على حساب فلامينغو (فيديو)

وأصبح صلاح أول مصري وعربي ينال جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا