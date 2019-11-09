بالفيديو.. سوسييداد يتصدر الدوري الإسباني على حساب برشلونة وريال رغم التعثر

انفرد ريال سوسييداد مؤقتا بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم رغم تفريطه بفوز كان في متناوله على ضيفه ليغانيس 1-1 الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة.

وافتتح ميكل ميرينو التسجيل للفريق الباسكي عند الدقيقة 63، قبل أن يدرك المغربي يوسف النصيري التعادل في نهاية اللقاء برأسية رائعة في الدقيقة 78.

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وبهذا رفع ريال سوسييداد رصيده إلى 23 نقطة من 13 مباراة، بفارق نقطة عن كل من برشلونة حامل اللقب ووصيفه ريال مدريد اللذين لعبا مباراتين أقل.

وسيواجه برشلونة اليوم السبت سلتا فيغو ويحل ريال مدريد على إيبار، علما بأن الكلاسيكو المنتظر تأجل حتى 18 ديسمبر المقبل، بسبب أعمال العنف في الإقليم الكتالوني احتجاجا على اعتقال 9 قياديين انفصاليين بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

المصدر: وكالات