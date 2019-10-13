رسميا.. بولندا رابع المتأهلين لكأس الأمم الأوروبية 2020
حقق المنتخب البولندي فوزا ثمينا على ضيفه منتخب مقدونيا الشمالية بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات المجموعة السابعة لتصفيات "يورو 2020".
وسجل هدفي بولندا كل من بيرزيميسلاف فرانكوفسكي وأركاديوز ميليك في الدقيقتين 74 و80 على الترتيب.
وبهذا الفوز، ضمن المنتخب البولندي صعوده إلى نهائيات "يورو 2020" قبل جولتين من نهاية التصفيات، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب النمسا، فيما تجمد رصيد منتخب مقدونيا الشمالية عند 11 نقطة، ليظل في المركز الرابع.
🇵🇱 #EURO2020 qualification confirmed! ✔️— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) October 13, 2019
Congratulations, Poland! 🥳 pic.twitter.com/3uOJKTCMMg
ولحق المنتخب البولندي بركب المتأهلين لنهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020، بعد أن سبقه لهذا الإنجاز كل من منتخبات بلجيكا وإيطاليا وروسيا.
المصدر: sportbox.ru