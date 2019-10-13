روسيا تقسو على قبرص بخماسية وتتأهل لكأس الأمم الأوروبية 2020

تغلب المنتخب الروسي على مضيفه القبرصي بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة التاسعة.

وتناوب على تسجيل خماسية المنتخب الروسي كل من دينيس تشيريشيف (هدفين) في الدقيقتين 9 و90+2 ومحمد أوزدوييف (د. 23) وأرتيوم دزيوبا (د.79) وألكسندر غولوفين (د.89).

ولعب المنتخب القبرصي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 28 بعد تلقي كونستانتينوس لايفيس البطاقة الحمراء.

وقام لاعبو المنتخب الروسي بشكر المشجعين الروس الذين تواجدوا في ملعب "نيو جي اس بي ستاديوم" في نيقوسيا وشجعوا المنتخب بحرارة طوال دقائق المباراة، ورفع اللاعبون علما ضخما لروسيا مكتوب عليه: "نلعب من أجلكم".

Игроки сборной России поблагодарили болельщиков за поддержку! 👏🏼 pic.twitter.com/k4TkgiMUCG — РИА Новости Спорт (@rsportru) October 13, 2019

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وبهذا الفوز، رفع المنتخب الروسي رصيده إلى 21 نقطة في وصافة المجموعة التاسعة ليضمن التأهل لـ"يورو 2020"، ويلحق بالمنتخب البلجيكي متصدر المجموعة بـ24 نقطة وأول المتأهلين للنهائيات الأوروبية.

وتوقف رصيد المنتخب القبرصي عند 10 نقاط في المركز الثالث ليودع حلم التأهل لكأس الأمم الأوروبية مع تبقي جولتين فقط من عمر التصفيات.

المصدر: RT