 
مباشر

"تصفيات يورو 2020".. بلجيكا المتأهلة تحقق الفوز الثامن على التوالي (فيديو)

الرياضة

AFP STRINGER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mj5c

واصل المنتخب البلجيكي حصد العلامة الكاملة في مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020".

وتغلب المنتخب البلجيكي على مضيفه الكازاخي بهدفين نظيفين اليوم الأحد، على ملعب "أستانا أرينا"، في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة التاسعة.

وافتتح ميشي باتشواي التسجيل لبلجيكا في الدقيقة 21، ثم أضاف زميله توماس مونيير الهدف الثاني في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

إقرأ المزيد
المنتخب البلجيكي أول المتأهلين ليورو 2020 بفوز كاسح على سان مارينو (فيديو)
المنتخب البلجيكي أول المتأهلين ليورو 2020 بفوز كاسح على سان مارينو (فيديو)

وهي المرة الأولى التي يحقق فيها "الشياطين الحمر" ثمانية انتصارات متتالية في تاريخهم، متفوقين على الانتصارات السبعة المتتالية التي حققوها ثلاث مرات في تاريخهم بين عامي 1979 و1980، وفي 2014 و2018.

وكان المنتخب البلجيكي أول المتأهلين للنهائيات قبل مباراة اليوم، لكنه واصل سلسلة الانتصارات محققا فوزه الثامن ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد كازاخستان عند سبع نقاط في المركز الرابع.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في الفلبين.. مباركة الحيوانات الأليفة بالماء المقدس في الكنيسة