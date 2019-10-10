المنتخب البلجيكي أول المتأهلين ليورو 2020 بفوز كاسح على سان مارينو (فيديو)

بات المنتخب البلجيكي أول المتأهلين إلى نهائيات كأس أوروبا 2020، بفوزه الساحق على ضيفه منتخب سان مارينو 9-0 ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية.

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وافتتح روميلو لوكاكو مهاجم إنتر الإيطالي التسجيل لأصحاب الأرض بعد تمريرة من يوري تيليمنز إلى داخل منطقة الجزاء، سددها زاحفة في الزاوية اليسرى (28).

وضاعف ناصر الشاذلي النتيجة لمنتخب المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، بعدما وصلت الكرة إلى لوكاكو على حدود المنطقة، فمهدها لزميله المغربي الأصل الذي سددها على يسار الحارس سيموني بينيديتيني (31).

ورفعت بلجيكا رصيدها إلى ثلاثة أهداف عبر المدافع كريستيان بولي خطأ في مرمى فريقه (35). وواصل لوكاكو المهاجم السابق لمانشستر يونايتد تألقه وسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده بعدما توغل بالكرة من على حدود منطقة الجزاء وسدد على يسار بينيديتيني (41).

وأضافت بلجيكا الخامس والسادس قبل نهاية الشوط الأول، إذ ارتدت تسديدة المدافع توبي ألدرفيرلد من أنرديا غرانوني لتدخل المرمى (43)، واختتم يوري تيليمانز أهداف الشوط بتسديدة من داخل المنطقة إثر عرضية من ايدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني (45+1).

وفي الشوط الثاني، سجل لبلجيكا كريستيان بنتيكي الهدف السابع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس (79) قبل أن يسجل الشاب ياري فيرشايرن هدفه الشخصي الأول من ركلة جزاء (84).

واختتم ثيموتي كاستان مهرجان الأهداف في الدقيقة 90، رافعا رصيد الأهداف المسجلة في مرمى سان مارينو في التصفيات إلى 37 هدفا.

وعزز المنتخب الأحمر صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة، مع 21 نقطة من سبع مباريات، وبفارق 3 نقاط عن روسيا الثانية، و 11 نقطة عن قبرص الثالثة، مع تبقي ثلاث مباريات فقط على نهاية التصفيات.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة إلى النهائيات التي تقام بين يونيو ويوليو المقبلين.

المصدر: أ ف ب