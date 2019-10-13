"تصفيات يورو 2020".. ألمانيا بعشرة لاعبين تقسو على إستونيا بثلاثية

تغلب المنتخب الألماني على مضيفه الإستوني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

وحقق "المانشافت" الفوز رغم النقص العددي المبكر بعد طرد إيمري كان، في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

وسجل أهداف ألمانيا الثلاثة كل من إلكاي غوندوغان "هدفين" وتيمو فيرنر، في الدقائق 51، 57 و71.

وبهذا الفوز، استعادت ألمانيا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 15، متقدمة بفارق الأهداف عن هولندا الوصيفة الفائزة في وقت سابق اليوم على بيلاروس 2-1 بفضل هدفي جيورجينهو فاينالدوم لاعب ليفربول الإنجليزي، فيما تتذيل إستونيا الترتيب برصيد نقطة يتيمة.

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المصدر: sportbox.ru