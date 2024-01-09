عقب تأجيل هبوط مماثل لمركبة بيتسبرغ بسبب تسرب الوقود..ناسا تؤجل هبوط رواد الفضاء على القمر حتى 2026

في ظل أحدث جولة من التأخيرات التي أعلنتها وكالة ناسا اليوم الثلاثاء، سيتعين على رواد الفضاء الانتظار حتى العام المقبل قبل السفر إلى القمر وبضع سنوات أخرى قبل الهبوط عليه.

وفي التفاصيل، كانت وكالة الفضاء قد خططت لإرسال أربعة رواد فضاء حول القمر أواخر العام الجاري، لكنها أجلت الرحلة إلى سبتمبر 2025 بسبب مشاكل فنية.

كما تم تأجيل أول هبوط بشري على سطح القمر بعد أكثر من 50 عاما، إلى الفترة من 2025 إلى 2026.

وجاءت هذه الأخبار بعد ساعة واحدة فقط من تخلي شركة في بيتسبرغ عن محاولتها للهبوط بمركبتها الفضائية على القمر بسبب تسرب الوقود الذي أنهى المهمة.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق مركبة الهبوط برغرين التابعة لشركة "أستروبوتيك تكنولوجي" يوم الاثنين كجزء من برنامج القمر التجاري التابع لناسا، وكان من المفترض أن تكون بمثابة استكشاف لرواد الفضاء، في حين ستقوم إحدى شركات "هيوستن" بتجربتها باستخدام مركبة الهبوط الخاصة بها الشهر المقبل.

وتعتمد ناسا بشكل كبير على الشركات الخاصة في برنامج "أرتميس" لهبوط رواد الفضاء على سطح القمر، والذي أطلق عليه اسم الشقيقة التوأم الأسطورية لأبولو.

المصدر: " أ ب"