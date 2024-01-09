ناسا تعلق على مشكلات الوحدة القمرية Peregrine

أشارت ناسا في معرض تعليقها على مشكلات وحدة Peregrine القمرية، إلى أن الفشل هو أيضا حافز للتعلم والتطور.





ويقول جويل كيرنس نائب رئيس ناسا: "كل نجاح أو فشل هو فرصة لتعلم شيء جديد والمضي قدما. نحن سوف نستخدم هذا الدرس لتعزيز إنجازاتنا في العلوم والتطوير والاستكشاف التجاري للقمر".

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وقد كرر المكتب الإعلامي لناسا بيانات شركة Astrobotic بشأن الخلل في عمل منظومة الدفع في وحدة Peregrine، حيث أشار في بيانه إلى أن "الشركة تقييم الوضع وسوف تقدم المعلومات التي ستحصل عليها بصورة دورية".

وتجدر الإشارة إلى أن وحدة Peregrine أطلقت إلى الفضاء صباح يوم الاثنين بواسطة صاروخ النقل Vulcan. وبعد مضي حوالي 8 ساعات على إطلاقها أبلغت شركة Astrobotic عن وجود مشكلات. وتحمل الوحدة بالإضافة إلى معدات ناسا، كبسولات تحتوي على رماد بشري، تعود لشركة Celestis وحجر من إيفرست، وكذلك تحمل "طرودا" من عدد من المشاركين الدوليين في المهمة.

ووحدة الهبوط Peregrine هي من إنتاج شركة Astrobotic، بموجب عقد مع ناسا، ولكن ناسا شكليا تقوم بإيصال الوحدة إلى القمر - أي أن الوحدة الفضائية نفسها ليست ملكها. ولكن من المتوقع أن تستخدم Peregrine مستقبلا في مهام برنامج Artemis القمري لناسا.

المصدر: نوفوستي