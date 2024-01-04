شركتان تحاولان تنفيذ أول هبوط أمريكي على سطح القمر منذ نصف قرن

تسعى شركتان أمريكيتان من القطاع الخاص لإعادة الولايات المتحدة إلى عمليات الهبوط على سطح القمر بعد أكثر من 5 عقود على انتهاء برنامج "أبولو".

ومن المقرر إطلاق مركبتي الهبوط لشركتي "أستروبوتيك تكنولوجي"، التي يقع مقرها في بيتسبرغ، و"إنتويتف ماشينز" التي يقع مقرها في هيوستن، من فلوريدا هذا الشهر والشهر المقبل على الترتيب.

ويأتي هذا في إطار الجهود التي تدعمها "ناسا" لبدء رحلات تجارية إلى القمر، حيث تركز وكالة الفضاء الأمريكية على إرسال رواد فضاء إلى هناك.

وقد تمكنت الولايات منذ 50 عاما تقريبا، من إرسال أول إنسان ليهبط على سطح القمر.

ودخلت الولايات المتحدة في سباق فضائي مع الاتحاد السوفيتي، بعدما أطلق السوفييت، في عام 1957، القمر الاصطناعي "سبوتنيك"، وأرسل الاتحاد السوفييتي في ذلك العام أول إنسان إلى الفضاء.

المصدر: أ ف ب