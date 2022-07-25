شركتان من فرنسا وبريطانيا قد تندمجان لمنافسة Starlink!

ذكرت صحيفة فاينانشل تايمرز أن شركتي Eutelsat و OneWeb قد تندمجان لمنافسة مشروع Starlink الأمريكي.

وجاء في منشور على الصحيفة "في الأيام القليلة القادمة قد تعلن Eutelsat الفرنسية و OneWeb البريطانية عن اتحادهما لمنافسة مشروع أقمار Starlink التابع لشركة SpaceX الأمريكية ومشروع أقمار Kuiper التابع لشركة Amazon".

وتبعا للصحيفة فإن "الشركتين قد تتوصلان إلى الاتفاق اليوم الاثنين، لكن الجانبين لم يعلنا بعد عن أي شيء رسمي حول الموضوع، وقد ينتج عن التعاون شركة فيها مساهمون فرنسيون وبريطانيون وصينيون وهنود أيضا"

وأشارت الصحيفة إلى أن Eutelsat الفرنسية تمتلك نحو 24 % من OneWeb حاليا، و18% من حصص الشركة الأخيرة مملوكة من الحكومة البريطانية، و30% تابعة لملياردير هندي".

وتبعا للصحيفة فإن "الصفقة المذكورة من الممكن أن تساعد بريطانيا والاتحاد الأوربي على استئناف التعاون في مجال الفضاء، وتقليل التوترات بين لندن وبروكسل أيضا".

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وتخطط شركة OneWeb لإطلاق منظومة من الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم لتدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، وتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

وجرى إرسال أول 6 أقمار من هذه المنظومة إلى مدارات الأرض في 28 فبراير 2019 باستخدام صاروخ "سويوز" روسي أطلق من قاعدة كورو الفضائية، وفي7 فبراير 2020 أطلق 34 قمرا آخر من قاعدة "بايكونور" في كازاخستان، وبعدها أطلقت مجموعة من الأقمار في مارس العام نفسه، وتم بعدها إرسال عدة دفعات من هذه الأقمار إلى مدارات الأرض أيضا.

المصدر: تاس