مرصد ناسا الشمسي يوثّق ظاهرة فلكية مرئية من الفضاء فقط بتفاصيل مذهلة

التقط قمر صناعي تابع لوكالة ناسا صورا مذهلة لكسوف جزئي للشمس من وجهة نظره الفريدة في الفضاء، وهو المكان الوحيد الذي كان فيه الحدث مرئيا.

وصور مرصد ديناميكا الشمس (SDO) القمر وهو يمر أمام الشمس يوم 29 يونيو بدءا من الساعة 5:20 بتوقيت غرينتش.

واستمر العبور نحو 35 دقيقة، وفي ذروته غطى القمر 67% من نجمنا الناري.

No need to put those eclipse-viewing glasses on – NASA's Solar Dynamics Observatory (SDO) already did that for us! ☀️😎 SDO was down last week. But it’s back just in time to witness a partial solar eclipse, seen from space. Read more at: https://t.co/gNEIyUWJpK



📸 NASA SDO pic.twitter.com/9HBXKREBvk — EarthSky (@earthskyscience) June 29, 2022

وأرسلت المركبة الفضائية بعد ذلك سلسلة من الصور للحدث الذي أظهر "الجبال القمرية مضاءة من الخلف بنيران الشمس"، وفقا للخبراء في موقع SpaceWeather.com.

ويمكن رؤية النتوءات والمخالفات على سطح القمر الذي مر به والتي تم تحديدها كجزء من سلاسل جبال "ليبنتز" و"دويرفال" (فوهات صدمية في الجانب البعيد من القمر).

The top panel 👇 is a topography map from the Lunar LRO. Each red dot in the LRO map is named in the eclipse image below it. Greek letters denote peaks in the Doerfel range; the others are in the Leibnitz range. 2/2



📸 Patricio Leon pic.twitter.com/IuVa8zU9VS — Erika  (@_AstroErika) June 30, 2022

وقارن باتريسيو ليون، من سانتياغو، تشيلي، الصور المقربة للقمر وهو يتحرك عبر الشمس بخريطة طبوغرافية من مركبة الاستطلاع المدارية القمرية

وكان قادرا على تحديد سلاسل الجبال الناتجة عن الفوهات الصدمية "ليبنتز" و"دويرفال" بالقرب من القطب الجنوبي للقمر أثناء الكسوف.

ويشار إلى أنه وقع إطلاق مرصد ديناميكا الشمس التابع لوكالة ناسا في عام 2010، وهو يراقب الشمس بأسطول من المركبات الفضائية، ويلتقط صورا لها كل 0.75 ثانية.

كما يدرس المجال المغناطيسي للشمس والغلاف الجوي والبقع الشمسية والجوانب الأخرى التي تؤثر على النشاط خلال الدورة الشمسية التي تبلغ 11 عاما.

AN ECLIPSE OF THE SUN IN SPACE: The Moon passed in front of the sun, a partial solar eclipse. You had to be in space to see it. NASA's SDO movie. At the peak of the eclipse, the Moon covered 67% of the sun, and lunar mountains were backlit by solar fire. https://t.co/nntTFiBOrEpic.twitter.com/sFuJWk4caE — Justice Ginni (@Loveon999) June 29, 2022

وتشهد الشمس نشاطا متصاعدا منذ بضعة أشهر حيث يبدو أنها تنتقل إلى فترة نشطة بشكل خاص من دورة نشاطها التي تبلغ 11 عاما، والتي بدأت في 2019، ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها في 2025.

وتنقلب الأقطاب المغناطيسية للشمس عند ذروة دورة النشاط الشمسي، وتحمل الرياح الشمسية المكونة من جزيئات مشحونة المجال المغناطيسي بعيدا عن سطح الشمس وعبر النظام الشمسي.

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ويصاحب ذلك زيادة في التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs) من سطح الشمس.

ويعد الانبعاث الكتلي الإكليلي (CME) إطلاقا مهما للبلازما والمجال المغناطيسي المصاحب من هالة الشمس الجزء الخارجي من الغلاف الجوي للشمس، إلى الرياح الشمسية.

وتؤثر الانبعاثات الكتلية الإكليلية على الأرض فقط عندما تكون موجهة في اتجاه كوكبنا، وتميل إلى أن تكون أبطأ بكثير من التوهجات الشمسية لأنها تحرك كمية أكبر من المادة.

ويمكن للطاقة المنبعثة من التوهج أن تعطل منطقة الغلاف الجوي التي تنتقل عبرها موجات الراديو، ما قد يؤدي إلى انقطاع مؤقت في إشارات الملاحة والاتصالات.

كما تمتلك الانبعاثات الكتلية الإكليلية القدرة على تحريك الحقول المغناطيسية للأرض، ما يخلق تيارات تدفع الجسيمات إلى أسفل نحو قطبي الأرض.

وعندما تتفاعل مع الأكسجين والنيتروجين، فإنها تساعد في تكوين الشفق القطبي، المعروف أيضا باسم الشفق القطبي الشمالي والجنوبي.

المصدر: ديلي ميل