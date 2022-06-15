ناسا تعلن موعد انفصال مركبة Cygnus عن المحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة ناسا الأمريكية عن الموعد الذي ستنفصل به مركبة Cygnus عن محطة الفضاء الدولية.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة حول الموضوع "من المخطط له أن تنفصل مركبة Cygnus الأمريكية عن محطة الفضاء الدولية في الـ 23 من يونيو الجاري، تمام الساعة 6:50 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (13:50 بتوقيت موسكو)، وبذلك ستنهي المركبة مهمتها التي استمرت أربعة أشهر في مدارات الأرض،

وأضاف البيان "بعد انفصال المركبة عن المحطة ستقوم بإطلاق بعض أقمار CubeSat الصغيرة، وبعدها ستتوجه نحو الغلاف الجوي للأرض لتحترق فيه خلال أسبوعين تقريبا".

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وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت المركبة المذكورة إلى الفضاء في 19 فبراير الماضي باستخدام صاروخ من نوع Antares مجهز بمحرك RD-181 روسي الصنع، والتحمت المركبة بالمحطة بعد يومين تقريبا.

ونقلت Cygnus إلى المحطة حينها نحو 3.7 طن من الحمولة التي شملت أغذية ومياه ومعدات وأدوات للبحث العلمي، ومعدات لإجراء التجارب ودراسة شيخوخة الجلد في ظروف انعدام الجاذبية، إضافة إلى معدات لدراسة تأثير الأدوية على الأورام، ومعدات جديدة لدراسة زراعة النباتات في الظروف الفضائية.

المصدر: فيستي