تلسكوب فضائي روسي يقوم بمسح ربع درب التبانة

لا يزال تلسكوب ART-XC الفضائي الروسي المنصوب في مختبر "سبيكتر – إر غي" الفضائي الروسي يضع خارطة لدرب التبانة.

وذلك يعد فصل تلسكوب eROSITA الألماني. وقام التلسكوب الروسي إلى حد الآن بدراسة ما يزيد عن ربع مجرتنا درب التبانة.

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أفادت بذلك مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية على قناة تليغرام التابعة لها.

وجاء في بيان نشرته المؤسسة أن التلسكوب المنصوب في مختبر "سبيكتر – إر غي" الفلكي الفيزيائي قام بمسح ما يزيد عن ربع درب التبانة. واستطاع العلماء الروس بفضل المعلومات الواردة من التلسكوب تسجيل مصادر جديدة للأشعة السينية الشديدة.

وأعاد البيان إلى الأذهان أن الغاية من التلسكوب هي وضع خارطة للكون عن طريق التصوير الفوتوغرافي الدقيق للسماء في مجال الترددات السينية. وسيقوم التلسكوب بوضع 4 خرائط من هذا النوع وستستغرق كل عملية 6 أشهر.

يذكر أن مختبر " سبيكتر – إر غي" الفضائي الروسي تم تصميمه بمشاركة العلماء الألمان الذين وضعوا فيه تلسكوبا تابعا لهم.

لكن التطورات الأخيرة في أوكرانيا أجبرتهم على الانسحاب من المشروع وفصل مرصدهم عن المختبر.

المصدر: تاس