اكتشاف مصدر فعال للطاقة على المريخ

وفقا لعلماء جامعة كاليفورنيا في بيركلي، تعتبر الألواح الشمسية مصدرا فعالا للطاقة التي تحتاجها قواعد المستعمرين على المريخ.





وتشير مجلة Frontiers in Astronomy and Space Science، إلى أن فريقا من علماء الجامعة اكتشف مصدرا فعالا للطاقة لتشغيل قواعد المستعمرين على المريخ. ووفقًا لحساباتهم، سيكون استخدام الألواح الشمسية أفضل وأكثر اقتصاديا من توصيل وبناء المفاعلات النووية.

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ومن أجل إثبات ذلك، أجرى الباحثون حسابات للطاقة والكفاءة وتكلفة نقل ألواح البطاريات الشمسية إلى مناطق مختلفة من الكوكب الأحمر، وقارنوها مع تكلفة النماذج الأولية لوحدات الطاقة Kilopower التي أعدتها ناسا.

وقد أخذ الباحثون بالاعتبار أن الطاقة الشمسية والطاقة الذرية ستستخدم في إنتاج الهيدروجين والأسمدة ومواد أخرى ضرورية لحياة المستوطنين الأوائل على الكوكب الأحمر. كما يجب أن تكون مصادر الطاقة مقاومة وثابتة أمام تقلبات الطلب وتأثير الدورات الموسمية واليومية التي تحصل على الكوكب.

واتضح لهم، أن حوالي 50 بالمئة من مساحة المريخ تشبه خطوط العرض الاستوائية على الأرض، لذلك فإن استخدام البطاريات الشمسية مع أنظمة الهيدروجين هي أكثر عقلانية من استخدام المفاعلات النووية الصغيرة. كما أنه يخطط لبناء قواعد المستوطنين في نفس هذه المناطق، لكونها أكثر ملاءمة ليس فقط من ناحية المناخ بل وأيضا لهبوط وإقلاع الصواريخ.

المصدر: rusevik.ru