إطلاق صورة جديدة لثاني "زائر بينجمي" لنظامنا الشمسي

يخطط علماء الفلك لدراسة المذنب Borisov، ثاني كائن بينجمي يزور نظامنا الشمسي، بدقة أكبر في وقت لاحق من هذا العام.

وسيمر المذنب، الذي التُقطت له صورة جديدة مؤخرا، على بعد نحو 285 ألف كم من الأرض.

وحددت البرامج التي أعدها باحثون من بولندا، المذنب في سبتمبر على أنه يحتوي على مدار، يوحي بأنه جاء من خارج نظامنا الشمسي.

New photo of the second interstellar visitor to our solar system EVER detected https://t.co/Cy2ZEfaMUH — Daily Mail Online (@MailOnline) October 15, 2019

وينضم الزائر 2I/Borisov إلى كويكب آخر على شكل سيجار يسمى 1I/'Oumuamua، الذي اكتُشف في 19 أكتوبر عام 2017.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن فريق بحث ثان أن 2I/Borisov جاء من نظام نجمي مزدوج، على بعد 13 سنة ضوئية.

وفي أعقاب اكتشاف Ouuamua في عام 2017، صمم الفلكيان بيوتر كوزيك وميشيل دراوس، من جامعة Jagiellonian في بولندا، برنامج كمبيوتر لمسح البيانات حول الكويكبات والمذنبات المكتشفة حديثا، وذلك من خلال البحث عن المسارات المدارية المميزة والمفتوحة أثناء انتقال الزائر بينجمي عبر نظامنا الشمسي.

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وأرسل البرنامج، الذي يطلق عليه اسم Interstellar Crusher، تنبيها للفريق في 8 سبتمبر عام 2019، عندما وجد تطابقا محتملا. وسرعان ما أكدت دراسة مدار المذنب Borisov، أن أصله من خارج النظام الشمسي.

ودرس الباحثون Borisov باستخدام الصورتين اللتين التقطهما تلسكوب "ويليام هيرشيل"، في جزيرة "لا بالما" بإسبانيا، وتلسكوب Gemini North الذي بُني على قمة البركان الخامد "مونا كيا" في هاواي.

وسمحت الملاحظات الإضافية للفريق بتحديد أن للمذنب لونا أحمر وشكلا يهيمن عليه الغبار، ونواة صلبة قطرها نحو 1 كم.

ومع استكمال الدراسة الأولية، يأمل الباحثون الآن في إجراء تحليل أكثر تفصيلا لـ 2I/Borisov.

ونُشرت النتائج الكاملة للدراسة في مجلة Nature Astronomy.

المصدر: ديلي ميل