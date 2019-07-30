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الإعلان عن موعد إطلاق أقمار Intelsat الجديدة

الفضاء

الإعلان عن موعد إطلاق أقمار Intelsat الجديدة
Reuters BT/SAA/
صاروخ Ariane-5 الفضائي
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أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء عن الموعد المحتمل لإطلاق الدفعة الجديدة من أقمار Intelsat الصناعية إلى الفضاء.

وتبعا للمصادر فإن إطلاق أقمار Intelsat-39 المخصصة للاتصالات، وأقمار EDRS-C التابعة لنظام تبادل البيانات الأوروبي على متن الصاروخ Ariane-5 من المفترض أن يتم من قاعدة "كورو" في غويانا الفرنسية في أغسطس المقبل.

ولهذا الغرض أعلن القائمون على خدمات الطيران في القاعدة المذكورة أنهم سيمنعون حركة الطيران فوق القاعدة في الفترة الممتدة ما بين 6 و14 أغسطس القادم.

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وكان من المقرر أن ينطلق Ariane-5 مع الأقمار المذكورة من قاعدة "كورو" في الـ 24 من يوليو الجاري، لكن العملية أجّلت إلى الـ 30 من الشهر نفسه لأسباب فنية، وبعدها أعلن القائمون على عملية الإطلاق تأجيلها حتى أغسطس ليتحققوا من سلامة الصاروخ وظروف إطلاقه من هذه القاعدة كي لا تتكرر الكارثة التي حصلت مع صاروخ Vega الذي أطلق منها منذ مدة.

وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة "كورو" شهدت مؤخرا عملية إطلاق لصاروخ فضائي من نوع Vega كان من المفترض أن يوصل قمر "عين الصقر" الإماراتي إلى مداره الفضائي، لكن حادثة وقعت أثناء عملية الإطلاق أدت لتدمير الصاروخ والقمر معا.

المصدر: نوفوستي

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