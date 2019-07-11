فشلت عملية إطلاق الصاروخ الفرنسي من طراز "Vega" ، من قاعدة "كورو" الفضائية الفرنسية، وكان على متنه قمر صناعي عسكري إماراتي.

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وقالت النائبة التنفيذية لرئيس شركة "Arianspace" الفرنسية، التي قامت بهذا الإطلاق، ليوس فابريغيت: "كما رأينا فقد جرى هنا بعد دقيقتين من الإطلاق تحويل جدي لمسار الصاروخ، مما أسفر عن فشل العملية. وأود أن أعبر باسم شركة "Arianspace" عن التعازي العميقة لزبائننا بسبب فقدان شحنتهم".

وأضافت أن الشركة ستقدم معلومات تفصيلية حول الحادث بعد تحليل ما حدث في الساعات القريبة القادمة.

وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن إطلاق الصاروخ تم في الساعة 22:53 أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي. وكان إطلاق الصاروخ مخططا في البداية في الـ6 من الشهر الجاري، لكن تم تأجيله بسبب الأحوال الجوية السيئة فوق مركز غويانا الفضائي في كورو. كما سببت الأحوال الجوية في إلغاء الإطلاق الثاني للصاروخ.

وكان من المتوقع أن يصبح القمر الصناعي العسكري الإماراتي الذي كان يقله الصاروخ الحامل قمرا صناعيا إماراتيا عاشرا على مدار الأرض. وتخطط الإمارات لزيادة عدد أقمارها إلى 12 قمرا صناعيا بحلول عام 2020.

وتستثمر الإمارات أموالا كبيرة في تطوير برنامجها الفضائي الذي يضم أيضا إطلاق أول رائد فضاء إماراتي على متن سفينة "سويوز" الفضائية الروسية، وإطلاق مسبار إلى المريخ عام 2020.

ومركز غينيا الفضائي هو المطار الفضائي الأوروبي الواقع بالقرب من مدينة كورو في غويانا الفرنسية (الدائرة الفرنسية في أمريكا الجنوبية).

المصدر: نوفوستي