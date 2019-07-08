تأجيل آخر لإطلاق قمر "عين الصقر" الإماراتي

أعلنت شركة Arianespace الفرنسية أن إطلاق القمر الصناعي الإماراتي Falcon Eye تأجل مرة أخرى.

وأوضحت الشركة أن إطلاق القمر المذكور على متن صاروخ Vega من قاعدة "كورو" في غوايانا الفرنسية كان من المفترض أن يجري في السادس من يوليو الجاري، لكن الرياح العاتية والظروف الجوية السيئة، أجبرت الخبراء على تأجيل الإطلاق إلى اليوم الذي يليه، حيث خطط لإطلاق الصاروخ عند الساعة 22:53 بالتوقيت المحلي (5:53 بتوقيت موسكو)، لكن العملية تأجلت مرة أخرى إلى موعد غير محدد بسبب الطقس أيضا.

أيام قليلة تفصلنا عن إطلاق قمر #عين_الصقر الصناعي إلى مداره حول الأرض، ليكون نقلة نوعية على صعيد خدمات مراقبة الأرض التي تقدمها دولة #الإمارات عبر شبكتها المتميزة من الأقمار الصناعية. تابعوا حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي لآخر مستجدات عملية الإطلاق pic.twitter.com/T7W9n1wdb3 — وكالةالإمارات للفضاء (@uaespaceagency) 7 июля 2019 г.

وجاء في نص البيان الصادر عن الشركة "بسبب الظروف الجوية السيئة المرتبطة بالرياح القوية التي ضربت قاعدة كورو في غوايانا قررت Arianespace تأجيل إطلاق صاروخ Vega الذي سيحمل قمر Falcon Eye الإماراتي إلى الفضاء".

هل تعلم أن قمر #عين_الصقر الصناعي هو العاشر لدولة #الإمارات في مدار الأرض، واستغرق تصنيعه 4 أعوام، وصُمم لتوفير تغطية عالمية لمدة 10 سنوات قادمة للاستخدامات العسكرية والمدنية؟ pic.twitter.com/HFBEiVvIKR — وكالةالإمارات للفضاء (@uaespaceagency) 7 июля 2019 г.

وأوضح الخبراء في Arianespace أن هذا القمر هو العاشر الذي ترسله الإمارات العربية المتحدة إلى مدارات الأرض، ومن المفترض أن تتبعه بقمرين آخرين مع حلول 2020.

وسيستخدم هذا القمر للأهداف العلمية كرسم خرائط دقيقة للأرض، ومراقبة المحاصيل الزراعية والمساحات الخضراء في المنطقة، كما سيعمل على رصد الكوارث ومراقبة شواطئ وحدود دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: نوفوستي