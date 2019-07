قمر صناعي روسي يلتقط صورة مقلقة لثوران البركان البيروفي

View this post on Instagram

Спутник «Ресурс-П» сфотографировал вулкан #Убинас, который проявляет большую активность в течение нескольких дней 🌋 По сообщениям СМИ, столб пепла, дыма и раскаленных камней из его кратера поднимается на высоту 12 км, ветер разносит его во всех направлениях. Убинас является самым активным вулканом в Перу, в последний раз он извергался в 2014 году. . . The Resurs-P satellite photographed the #Ubinas volcano, which has been active during the last few days 🌋 ⠀ According to the media, the column of hot ash, smoke and lava stones from the crater is 12 km high, drifting with the wind in all directions. Ubinas is Peru’s most active volcano, which previously erupted in 2014. #роскосмос #roscosmos #roscosmosofficial #вулкан #volcano