قمر صناعي روسي يلتقط صورة مقلقة لثوران البركان البيروفي
أصدرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، صورة فضائية "مشؤومة" لبركان "أوبيناس" في جنوب البيرو، التقطت أثناء إرساله عمودا هائلا من الرماد في السماء.
والتقطت الصورة من قبل القمر الصناعي Resurs-P، على ارتفاع آلاف الكيلومترات، وبدأ البركان الواقع في منطقة Moquegua في جنوب البيرو، ثورانه يوم الخميس الماضي، فأرسل عمودا من الرماد على بعد 12 كلم في الهواء.
وأعلنت حالة الطوارئ في المنطقة، فيما أمرت السلطات بإجلاء آلاف السكان في المناطق القريبة من البركان بسبب هطول أمطار من الرماد على مئات المدارس والمراكز الصحية.
وتوقف البركان الآن عن إطلاق الحمم، ولكن أحدث تقرير صادر عن المعهد الجيوفيزيائي في بيرو (IGP)، يقول إنه لا يمكن استبعاد حدوث ثوران آخر في غضون هذا الأسبوع.
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Спутник «Ресурс-П» сфотографировал вулкан #Убинас, который проявляет большую активность в течение нескольких дней 🌋 По сообщениям СМИ, столб пепла, дыма и раскаленных камней из его кратера поднимается на высоту 12 км, ветер разносит его во всех направлениях. Убинас является самым активным вулканом в Перу, в последний раз он извергался в 2014 году. . . The Resurs-P satellite photographed the #Ubinas volcano, which has been active during the last few days 🌋 ⠀ According to the media, the column of hot ash, smoke and lava stones from the crater is 12 km high, drifting with the wind in all directions. Ubinas is Peru’s most active volcano, which previously erupted in 2014. #роскосмос #roscosmos #roscosmosofficial #вулкан #volcano
المصدر: RT