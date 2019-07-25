قمر صناعي روسي يلتقط صورة مقلقة لثوران البركان البيروفي

أصدرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، صورة فضائية "مشؤومة" لبركان "أوبيناس" في جنوب البيرو، التقطت أثناء إرساله عمودا هائلا من الرماد في السماء.

والتقطت الصورة من قبل القمر الصناعي Resurs-P، على ارتفاع آلاف الكيلومترات، وبدأ البركان الواقع في منطقة Moquegua في جنوب البيرو، ثورانه يوم الخميس الماضي، فأرسل عمودا من الرماد على بعد 12 كلم في الهواء.

Roscosmos

وأعلنت حالة الطوارئ في المنطقة، فيما أمرت السلطات بإجلاء آلاف السكان في المناطق القريبة من البركان بسبب هطول أمطار من الرماد على مئات المدارس والمراكز الصحية.

وتوقف البركان الآن عن إطلاق الحمم، ولكن أحدث تقرير صادر عن المعهد الجيوفيزيائي في بيرو (IGP)، يقول إنه لا يمكن استبعاد حدوث ثوران آخر في غضون هذا الأسبوع.

المصدر: RT