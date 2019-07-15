"ناسا" تنشر صورة جديدة لمسبارها المريخي

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة جديدة لمسبار "كريوسيتي" على سطح الكوكب الأحمر.

وأوضحت الوكالة أن الصورة التي يظهر فيها "كريوسيتي" الشهير على سطح المريخ التقطت بواسطة كاميرا HiRISE، المثبتة على جهاز Mars Reconnaissance Orbiter الذي كان يستطلع مدار هذا الكوكب.

Just another day on Mars: Curiosity Rover at Woodland Bay



This image of the Curiosity rover was acquired on 31 May 2019, when the rover was examining a location called “Woodland Bay” within a clay-bearing area of Mount Sharp in Gale Crater.



NASA/JPL/UAhttps://t.co/0RPb1s74qlpic.twitter.com/ogRt0OQi1Z — HiRISE (NASA) (@HiRISE) 12 июля 2019 г.

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وأشارت إلى أن الصورة التي تلقتها في 31 مايو الفائت، والتي يظهر فيها "كريوسيتي" كجسم صغير على سطح الكوكب الأحمر، كانت قد التقطت عندما كان المسبار الشهير يعبر أحد الأخاديد في منطقة Woodland Bay.

وتجدر الإشارة إلى أن الروفر الشهير المعروف بمسبار المريخ كان قد بدأ مهمته في تقصي سطح الكوكب الأحمر منذ العام 2012، ومنذ ذلك الحين خرج العديد من تقنياته عن الخدمة بسبب وجوده هناك، وعجز الخبراء عن إزالة الخلل عن بعد.

المصدر: لايف. رو