محركات روسية ستنقل مركبات أمريكا إلى الفضاء

يواصل الخبراء في أمريكا العمل على اختبار مركبة Dream Chaser الفضائية التي ستطلق إلى الفضاء على متن صواريخ مزودة بمحركات روسية الصنع.

وتبعا لمصادر مقربة من وكالة "ناسا" الأمريكية فإن Dream Chaser من المفترض أن تطلق نحو محطة الفضاء الدولية عام 2021، محمولة على صواريخ Atlas-5، التي ستعمل بمحركات RD-180 روسية الصنع.

وستطلق هذه المركبة مع الصاروخ الحامل لها من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية، لتنقل إلى المحطة الفضائية الدولية حمولات يصل وزنها إلى 5.5 طن، وتعود من المحطة بحمولات أيضا، لتهبط في مركز كينيدي الفضائي بعملية تحاكي هبوط الطائرات، وهذه الميزة ستجعلها قابلة للاستخدام عدة مرات في نقل البضائع إلى الفضاء.

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وستنضم هذه المركبة إلى مركبات "بروغريس" الروسية، ومركبات "دراغون" وOrion الأمريكية، لتصبح جزءا من منظومة الشحن الفضائية التي توفر نقل الرواد والبضائع من وإلى محطة الفضاء الدولية.

وتعمل وكالة "ناسا" أيضا على اختبار مركبة من نوع Crew Dragon، ستنطلق نحو المحطة أواخر العام الجاري، وتحمل على متنها رائدي الفضاء، روبيرت بينكين ودوغلاس هيرلي، لتصبح أول مركبة من هذا النوع تحمل الرواد إلى الفضاء.

المصدر: نوفوستي.