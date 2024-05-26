الكويت.. بيان بشأن صحة وزير التجارة والصناعة عقب تعرضه لحالة إغماء مفاجئة في الصين (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل مؤخرا مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض وزير التجارة والصناعة الكويتي عمر العمر لحالة إغماء مفاجئة أثناء منتدى استثماري في الصين.

وأظهر الفيديو سقوط الوزير الكويتي على الأرض خلال منتدى التعاون الصناعي والاستثماري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في شيامن جنوبي الصين وتجمع المسؤولين حوله للاطمئنان عليه.

فيما نهض وسار برفقة المسؤولين المشاركين في المؤتمر حيث أمسكوا بيديه حتى خرج من القاعة.

بعد تعرضه لحالة إرهاق خلال إلقاء كلمته بـ «منتدى التعاون» في الصين قبل أيام.. وزير التجارة عمر العمر يمارس عمله حالياً على أكمل وجه



- حالته استقرت بشكل سريع بعد إجراء الإسعافات واستكمل جدول الأعمال المقرر#ونا_نيوزpic.twitter.com/uIsxBhutHT — WNA - ونا (@wnakwtt) May 26, 2024

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من جهتها، أكدت وزارة التجارة والصناعة أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر "يمارس عمله حاليا على أكمل وجه".

ونوهت الوزارة بخصوص ما تمت إثارته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال زيارة العمر إلى الصين قبل أيام للمشاركة في منتدى التعاون الصناعي والاستثماري بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن "الوزير تعرض لحالة إرهاق خلال إلقائه لكلمته في افتتاح المنتدى الخليجي الصيني، وتم إجراء الإسعاف السريع له، واستقرت حالته بشكل سريع، واستكمل الاجتماعات الثنائية والجماعية المقررة بعد ظهر ذلك اليوم، وتم اجراء فحوصات شاملة بينت أن حالته طبيعة والسبب يرجع للإرهاق من جراء السفر الطويل وتغير مواعيد النوم".

المصدر: "الراي" + RT