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"شياطين الغبار" تثير الفزع في المدينة المنورة (فيديو)

مجتمع

المدينة المنورة
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أظهر فيديو متداول مشهدا مفزعا في المدينة المنورة، قال نشطاء إنه لظاهرة طبيعية تسمى "دوامة غبار الشيطان" أو "شياطين الغبار".

وتتشكل في الفيديو دوامة هوائية قوية من الغبار بشكل مفاجئ في أحد الطرقات، لترفع حاوية قمامة من مكانها وتسقطها على سيارة مركونة قرب عمود كهربائي.

وأثار المقطع الذي وثقته على ما يبدو كاميرا مراقبة في الشارع، مخاوف بعض النشطاء، فيما قال آخرون إنها ظاهرة عادية حدثت من قبل ولا تستمر لفترة طويلة.

وتزامن ذلك مع تنبيه المركز الوطني للأرصاد في المملكة من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وتدنيا في مدى الرؤية الأفقية 3 - 1 كم، على الحناكية والمهد ووادي الفرع وبدر.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ اليوم الخميس من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 11 مساء.

و"شياطين الغبار" ظاهرة مناخية ناتجة عن التسخين السطحي القوي للأرض، تكون بشكل عام أصغر وأقل كثافة من الإعصار، لكنها تشبهه في الشكل من حيث اعتمادها على عمود الهواء الدوار الصاعد.

وعادة ما تحدث تحت سماء صافية ورياح خفيفة، عندما تتمكن الأرض من تدفئة الهواء إلى درجات حرارة أعلى بكثير من درجات الحرارة فوق الأرض مباشرة، وتستمر لبضع دقائق فقط قبل أن تتبدد.

المصدر: RT

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