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فيديو لمصرفي مصري ينقذ عائلة إماراتية من الغرق والبنك يكرمه

مجتمع

فيديو لمصرفي مصري ينقذ عائلة إماراتية من الغرق والبنك يكرمه
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ظهر رئيس المخاطر التشغيلية لفرع بنك مصر في دولة الإمارات حازم سويد في أحد الفيديوهات المتداولة بعمل بطولي ساهم في إنقاذ عائله من الغرق، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الإماراتية.

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وبحسب بيان لبنك مصر اليوم، قام المركز الرئيسي للبنك بالقاهرة بتكريم حازم سويد مع تقديم كامل الشكر من الإدارة العليا بالبنك.

وكانت عاصفة عاتية اجتاحت الإمارات وسلطنة عمان هذا الأسبوع متسببة في هطول أمطار غزيرة بشكل قياسي، غمرت الطرق السريعة والمنازل وعطلت حركة المرور وحاصرت الناس في بيوتهم. وأكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن "مصر والإمارات قلب واحد ليس شعارا فحسب وإنما قلب ينبض بالأخوة والتقدير، ولدولة الإمارات مَكانة خاصة في قلوبنا، ولشعبها وقياداتها خالص الاحترام".

وتابع "آملين سلامة جميع المواطنين والمقيمين في الإمارات نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي مرت بها البلاد ".

وأكدت وزارة الداخلية بالإمارات أن جهود فرق العمل الميدانية عملت بصورة وقائية لإنقاذ الأرواح والممتلكات، وفق بيان البنك اليوم.

المصدر: اليوم السابع + أخبار اليوم

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