الإمارات.. أمطار غزيرة وسيول والداخلية تحذر المواطنين (فيديوهات)
شهدت الإمارات حالة من عدم الاستقرار الجوي رافقها هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق بينها دبي والعين، وتوقع مركز الأرصاد الجوية حدوث فيضانات بالدولة بسبب العواصف الرعدية.
وحذرت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء المواطنين "نظرا لتعرض عدة مناطق في الدولة لتقلبات في الأحوال الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح، يرجى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة وتجنب الأودية وأماكن جريان وتجمع المياه".
وفي ظل التأهب لمواجهة تداعيات الحالة الجوية أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تحويل الدراسة من (حضوري) داخل المدارس إلى نظام (التعليم عن بعد)، أمس واليوم، نظرا للظروف الجوية الاستثنائية الحالية.
وكان المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أفاد باستمرار تكون السحب الركامية على المناطق الساحلية والداخلية، يصاحبها سقوط أمطار مع برق ورعد أحيانا، حتى ظهر اليوم الثلاثاء، منوها بأن "الحالة الجوية تبدأ من المناطق الغربية، وتتقدم باتجاه أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية، حيث تزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة وبرق ورعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق".
استمرار الإمطار الغزيرة على العاصمة أبوظبي ##الامارات#منخفض_الهدير#مركز_العاصفة— مركز العاصفة (@Storm_centre) April 16, 2024
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وأظهر مقطع فيديو هبوطا أرضيا بمنطقة القوع في مدينة العين إثر الامطار الغزيرة التي أدت لجريان السيول.
#فيديو | شاهد هبوط أرضي بمنطقة #القوع في #مدينة_العين إثر الأمطار الغزيرة التي أدت لجريان الشعاب#صحيفة_الخليجpic.twitter.com/vWrp29Vvwt— صحيفة الخليج (@alkhaleej) April 16, 2024
كما أظهر مقطع فيديو، تدفق عدد من الشلالات في جبل جيس ووادي حقيل بمدينة رأس الخيمة، بعد الأمطار الغزيرة صباح اليوم الثلاثاء.
#فيديو| تدفق عدد من "الشلالات" في جبل جيس ووادي حقيل بـ #رأس_الخيمة، بعد الأمطار الغزيرة صباح اليوم #صحيفة_الخليجpic.twitter.com/49B515wjrS— صحيفة الخليج (@alkhaleej) April 16, 2024
#فيديو| استمرار هطول الأمطار الغزيرة على #دبي#منخفض_الهدير#مركز_العاصفه#صحيفة_الخليجpic.twitter.com/Qqi4LA3x89— صحيفة الخليج (@alkhaleej) April 16, 2024
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الطقس غير المستقر ليوم غد الأربعاء، مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
المصدر: RT+الإمارات اليوم