مصر.. مقطع فيديو حول نقل مومياوات يثير جدلا كبيرا والسلطات تكشف الحقيقة (فيديو)

كشف كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية مجدى شاكر، حقيقة الفيديو المتداول حول "لنقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو"، والذي أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى مجدى شاكر صحة الفيديو المتداول، حيث تظهر فى الفيديو قطع أثرية كبيرة يتم نقلها من على قضبان مترو الانفاق في الاتجاه الثاني، اتجاه شبرا.

ووصف شاكر هذا الفيديو بأنه مفبرك، لافتا إلى أن نقل القطع الأثرية يستلزم تجهيزات، حيث استشهد بما تابعه العالم يوم نقل المومياوات الملكية من ميدان التحرير إلى موقعها الحالى بالمتحف القومى للحضارة المصرية وآنذاك تم نقل كل مومياء من الـ22 مومياء على حدة فى كل عربة، وتم غلق جميع الطرق المعترضة طريقها لتسهيل عملية النقل.

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وتباينت الآراء على مواقع التواصل بخصوص هذا الفيديو، حيث رآه البعض عملا إبداعيا يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي بشكل ممتع.

في حين اعتبره البعض الآخر مسيئا للمصريين وتاريخهم، واعتبروه استخفافًا بثقافة مصر وتراثها.

هذا ويبين الفيديو قدرة تقنية الذكاء الاصطناعي على إنشاء محتوى واقعي ومثير للاهتمام، في حين أنه، في نفس الوقت، يطرح تساؤلات حول حدود استخدام هذه التقنية واحترام الثقافات والأديان.

المصدر: "الدستور"