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اليمن.. احتضن زوجته عنوة وفجر قنبلة يدوية ليلقيا مصرعهما سويا (فيديو)

مجتمع

اليمن.. احتضن زوجته عنوة وفجر قنبلة يدوية ليلقيا مصرعهما سويا (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
لحظة تفجير الزوج للقنبلة بنفسه وبزوجته
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توفي رجل في العقد الرابع من عمره مع زوجته بقنبلة يدوية فجرها بيده، مساء يوم أمس الثلاثاء في مديرية دار سعد شمالي مدينة عدن اليمنية.

وذكرت مصادر محلية وأخرى إعلامية أن رجلا قام بفتح أمان قنبلة يدوية كانت بحوزته أثناء لقاء جمعه في منطقة الكمسري، مع زوجته، وانفجرت بهما ليتوفيا سويا.

وأشارت إلى أن الزوجة كانت تقيم في منزل ذويها منذ أشهر، والتقت بزوجها في الشارع العام القريب من حديقة الكمسري، ليدور بينهما نقاش حاد انتهى بتفجير الزوج قنبلة يدوية كانت بحوزته بنفسه وزوجته ما أدى إلى وفاتهما.

ولا يعرف على وجه الدقة أسباب الخلافات التي أدت إلى هذه الجريمة.

المصدر: موقع "عدن حرة"

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