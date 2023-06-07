السعودية تنفذ حكم الشرع بمواطن ارتكب جريمة نكراء داخل مسجد في عسير

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل حدا بأحد الجناة السعودي في مدينة أبها بمنطقة عسير، بعد قتله مواطنا سعوديا بإطلاق النار عليه، وهو في المسجد قائما لتأدية الصلاة.

وقالت الداخلية السعودية، في بيان، إن "الجاني السعودي أطلق النار على الضحية السعودي، وهو في المسجد قائما لتأدية الصلاة مما أدى إلى وفاته".

وأكدت أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة وصدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، وقد تم الحكم بقتله حدا لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

وقد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني يوم الأربعاء، في منطقة عسير.

وأكدت الداخلية السعودية في بيانها حرص "حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".

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المصدر:وكالة الأنباء السعودي "واس"